Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку акций Bank of America

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку акций Bank of America Corp. после публикации отчетности за 3К22, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Bank of America опубликовал результаты за 3К22; прибыль оказалась на 4% лучше прогнозов. Прибыль на акцию составила $0,81, а доходы - $24,5 млрд. Отчетность превзошла ожидания, и мы сохраняем позитивный взгляд на акции BAC, которые торгуются с мультипликатором P/E 2023П в 9,1 согласно консенсус-прогнозу. BAC больше, чем другие банки, выигрывает в результате роста процентных ставок, который поддерживает риски кредитного портфеля на более низком уровне в сравнении с рынком". - пишет аналитик Ольга Найдёнова.

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