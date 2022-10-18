Снижение рисков позволит китайским акциям отыграть позиции - "Финам"

Снижение рисков позволит китайским акциям отыграть позиции, говорится в аналитическом материале "Финама".

По мнению аналитика инвесткомпании Наталии Малых, выборы в Китае снизят неопределенность, и при затухании рисков военного столкновения из-за Тайваня акции могут восстановить часть позиций, хотя, конечно, и не 100% потерь с февраля 2021год.

"Предпосылками к позитивной переоценке станут дальнейшая либерализация рынка капитала, бай-бэки, стимулирующая бюджетная и монетарная политика, а также рост корпоративных прибылей, - отмечает эксперт. - Экономика Китая держится лучше западной, и на фоне финансовых проблем США и особенно Европы Китай может получить свою долю капитала, предлагая недорогие по мультипликаторам акции с перспективами роста. Мы сохраняем целевые цены по индексу CSI 300 и его долларовому ETF ASHR на уровнях 4716 пунктов и $34,4 соответственно, но повышаем рейтинг с "держать" до "покупать" после ценовой просадки и постепенного утихания рисков".

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