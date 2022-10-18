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18 октября 2022 года 16:11
Нефть будет торговаться в диапазоне $88-95/барр. на горизонте ближайших трех недель - Freedom Finance Global
Нефть будет торговаться в диапазоне $88-95 за баррель Brent на горизонте ближайших трех недель, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Стоимость нефти снижается третий день подряд. Снижение происходит на фоне планов администрации Президента Байдена высвободить 10-15 млн баррелей из стратегических резервов в самое ближайшее время. Американские демократы очень обеспокоены падением рейтинга Президента и правящей партии перед выборами в Сенат, которые состоятся 8 ноября. По их мнению, снижение стоимости топлива на внутреннем рынке может изменить предпочтения избирателей, поэтому нас практически не остается сомнений в том, что данный шаг будет осуществим", - пишет эксперт. Однако высвобождение 10-15 млн баррелей, по мнению Чернова, не сможет долго сдерживать мировые цены на черное золото, так как это всего лишь 10% от мирового суточного потребления. По оценкам Минэнерго США потребление нефти и жидких углеводородов в мире в 2022 году составит 99,53 млн баррелей в сутки. Данная мера сможет повлиять на цены лишь в краткосрочной перспективе на локальном рынке, что в принципе должно устроить администрацию Президента США, полагает аналитик инвесткомпании. "Ранее наш прогноз предполагал торги по нефти марки Brent в диапазоне $90-103 за баррель, так как ниже отметки в $90 за баррель мы снижения не ожидаем на фоне слов представителей ОПЕК+ о том, что они будут "защищать" данный уровень цен, при необходимости продолжая снижать уровни добычи. Теперь же мы понижаем наш прогноз на ближайшие 3 недели (до выборов в Сенат США) до торгов в диапазоне $88-95, так как на фоне высвобождения стратегических резервов в США могут последовать краткосрочные падения мировых цен на нефть к нижней границе нашего диапазона", - прогнозирует Чернов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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