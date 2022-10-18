Рубль днем растет к доллару и евро при подготовке к пику налоговых выплат месяца

Москва. 18 октября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца.

Курс доллара США составил 61,58 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,33 руб./EUR1, подешевев на 46,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,03 копейки - до 61,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, поддержку его котировкам оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца.

"В понедельник рубль продолжил укрепляться, и по итогам дня курс пары "доллар-рубль" снизился на 0,74% - до 61,65 руб./$1. В текущих условиях вчерашнее снижение индекса доллара не оказывает существенного влияния на динамику курса внутри страны. Укрепление рубля в понедельник в большей степени продолжила поддерживать стабилизация ситуации на российском валютном рынке. Умеренную поддержку рублю оказывает и фактор приближающегося налогового периода. По мере приближения конца недели продажи валютной выручки компаниями-экспортерами будут усиливаться, в связи с чем у курса пары "доллар-рубль" сохраняется потенциал к движению ниже 61,5 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Ввиду приближения налогового периода ожидается увеличение предложения валюты со стороны экспортеров с развитием снижения курса доллара и его закреплением в зоне 60-62 руб. Поддержку укреплению рубля сегодня способен оказать и неплохой внешний фон", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают риски глобальной рецессии и следят за курсом доллара.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизились на 0,09% - до $91,51 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,26% - до $84,31 за баррель.

Торги накануне обе марки завершили без существенных изменений.

В ходе утренней сессии во вторник нефть умеренно дорожала, однако затем перешла к снижению из-за возобновившегося укрепления курса доллара.

Также понижательное давление на нефтяные цены оказывают опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики многих крупных центробанков мира, направленного на сдерживание инфляции, пишет Trading Economics.

Банк России во вторник, 18 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 730 млрд рублей (при лимите 730 млрд рублей и спросе 1 трлн 560,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,09% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 октября, банки разместили 1 трлн 360 млрд рублей (при лимите 1 трлн 360 млрд рублей и спросе 1 трлн 974,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,3% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,97% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,06% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 3 б.п. - до 8,17% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,31% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно понедельника - 8,35% годовых.

"В связи с предстоящими в начале следующей недели крупными налоговыми платежами Банк России все-таки решил заметно сократить лимит на сегодняшнем депозитном аукционе, предложив банкам к размещению почти вдвое меньшую сумму (730 млрд руб.) по сравнению с лимитом неделей ранее (1,4 трлн руб.). Отметим, что за последние четыре дня профицит ликвидности в банковской системе сократился почти на 350 млрд руб. - до 1,3 трлн руб. В частности, банки примерно вдвое нарастили задолженность перед ЦБ по обеспеченным кредитам - до 836,7 млрд руб. Рост объема кредитов от регулятора происходил на фоне сохраняющегося оттока наличных средств, первых платежей в рамках налогового периода и крупных погашений банков по депозитам Федерального казначейства. Значение ставки Ruonia к окончанию прошлой недели незначительно сократилось и пока еще не успело отыграть усиление спроса на ликвидность в начале текущей недели. Возврат части средств с недельных депозитов ЦБ по итогам сегодняшнего аукциона должен нивелировать давление на межбанковские ставки, однако к началу следующей недели рост ставок может возобновиться под влиянием крупных платежей в бюджет", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.