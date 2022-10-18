Риски рецессии продолжат оказывать давление на акции Bank of New York - Freedom Finance Global

Риски рецессии продолжат оказывать давление на акции Bank of New York Mellon Corp., считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

Депозитарный банк Bank of New York Mellon несколько превысил консенсус-прогноз по выручке за III квартал, но не смог оправдать ожиданий по прибыли. Негативное влияние на прибыль оказали расходы на приобретение, отмечается в комментарии.

"Менеджмент повысил прогноз увеличения чистого процентного дохода на 2022г с 13% до 20-30% г/г, - указывает Попцова. - В следующем году мы ожидаем замедления роста кредитования с учетом охлаждения экономики, что обусловит более умеренную позитивную динамику процентных доходов, которые, впрочем, не являются основным источником прибыли банка. В случае нормализации рыночной волатильности вероятно возобновление выпуска корпоративных ценных бумаг и повышение активности торгов, что может послужить фактором восстановления доходов от инвестиционно-банковского бизнеса. В среднесрочной перспективе акции продолжат испытывать давление рисков рецессии. Целевая цена по акции Bank of New York Mellon на горизонте года составляет $45".

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