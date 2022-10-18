ЦБ РФ возьмет паузу в повышении ставки на заседании 28 октября - Альфа-банк

Банк России, скорее всего, возьмет паузу в повышении ключевой ставки на заседании 28 октября, но в целом цикл понижения ставки еще не завершен, говорится в аналитическом материале Альфа-банка.

"Накануне предстоящего заседания ЦБ РФ 28 октября наблюдается очень высокая неопределенность в отношении инфляционных трендов. С одной стороны, есть серьезные причины для опасений по поводу возможного усиления инфляционного давления, которое может проявиться на горизонте 2023г в связи с ростом бюджетных расходов; в то же время настроения потребителей крайне уязвимы, что может заметно смягчить, или даже полностью снять, инфляционные опасения", - пишут эксперты банка.

Они считают, что регулятор, скорее всего, предпочтет взять паузу на предстоящем заседании 28 октября. "Кроме того, в нашем базовом сценарии мы считаем, что цикл понижения ставки еще не завершен, и ожидаем, что ставка может быть понижена до уровня 6,0% к 2К23. В пользу такого сценария, во-первых, говорит тот факт, что ЦБ РФ должен будет поддержать спрос на ипотеку и на строительство - в 2022г строительный сектор является одним из немногих сегментов, который смог избежать спада и показал рост на 5,1% г/г за 8М22, что оказывает поддержку экономике. Во-вторых, к апрелю 2023г годовой темп инфляции в РФ может замедлиться до 2,0-3,0% г/г после того, как март 2022г выйдет за пределы расчетного периода. В итоге, несмотря на ястребиные комментарии руководства ЦБ РФ в сентябре, мы отдаем приоритет сценарию дополнительного снижения ставки", - прогнозируют в Альфа-банке.

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