"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America Corp. на уровне "держать", сохранив целевую цену $37,6 на июнь 2023 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Bank of America, крупный американский финансовый конгломерат, опубликовал в целом неплохие финансовые результаты за III квартал 2022г, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - Чистая прибыль кредитора снизилась на 7,9% (г/г) до $7,1 млрд, или $0,81 на акцию, но оказалась на 3 цента выше средней оценки аналитиков. Рентабельность капитала (ROE) при этом составила 10,8%. Операционные расходы повысились на 6% до $15,3 млрд. Объем активов Bank of America на конец III квартала составил $3,07 трлн, снизившись на 3% с начала текущего года. В III квартале Bank of America потратил $450 млн на выкуп собственных акций и выплатил акционерам $1,8 млрд в виде дивидендов".

Bank of America Corp. - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям. Входит в четверку ведущих финансовых холдингов США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.