Рубль сохраняет потенциал для движения к уровню ниже 61,50 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал для движения к уровню ниже 61,50 руб./$1 до конца текущей недели, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

На взгляд экспертов, в текущих условиях вчерашнее снижение индекса доллара не оказывает существенного влияния на динамику курса внутри страны: укрепление рубля в понедельник в большей степени продолжила поддерживать стабилизация ситуации на российском валютном рынке. Умеренную поддержку рублю оказывает и фактор приближающегося налогового периода.

"Тем не менее во вторник курс USD/RUB растет на 0,3% и находится около 61,81 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. По мере приближения конца недели продажи валютной выручки компаниями-экспортерами будут усиливаться, в связи с чем у курса USD/RUB сохраняется потенциал к движению ниже 61,50 руб./$1", - пишут аналитики банка.

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