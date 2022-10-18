"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать бумаги ФосАгро с целью 6850 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать бумаги "ФосАгро" с целевой ценой 6850 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"ФосАгро" опубликовала сильные финансовые результаты за I пол. 2022г по МСФО. Выручка выросла на 90,9% год к году - до 336,5 млрд руб. Рост стал следствием реализации масштабной программы модернизации и строительства новых производств, что позволило нарастить объемы выпуска минеральных удобрений и существенно увеличить производительность оборудования на фоне высоких цен на газ", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

После публикации финансовых результатов совет директоров "ФосАгро" рекомендовал дивиденды в размере 780 руб. - финальные дивиденды за 2021 г + за I пол. 2022г, отмечается в комментарии.

"Высокие дивиденды - это признак устойчивости бизнеса, - подчеркивает Баженов. - Акции "ФосАгро" за последнее время упали на 15-20%. Мы считаем, что настало время выкупать просадку в бумагах с целевым ориентиром 6850 руб. "ФосАгро" на этой неделе может двинуться вверх на собственных дивидендах. В пятницу большинству инвесторов пришли дивиденды по акциям. Часто в таких качественных активах инвесторы реинвестируют дивиденды в акции, что, в свою очередь, приводит к росту котировок. Кроме этого, в конце сентября были позитивные новости по удобрениям, которые были проигнорированы на фоне общих распродаж российских акций. Европейская комиссия выпустила инструкцию, где сообщила о снятии ограничения с российских удобрений, что, в свою очередь, положительно отразится на финпоказателях компании".

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