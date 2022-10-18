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18 октября 2022 года 11:27

Рост рынка акций РФ вслед за миром утром замедлился из-за фиксации прибыли игроками

Москва. 18 октября. Рынок акций РФ после позитивного открытия во вторник вслед за выросшими внешними площадками замедлил подъем из-за фиксации прибыли игроками в ожидании новых драйверов; индекс Мосбиржи после тестирования 2035 пунктов сполз в район 2015 пунктов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2014,87 пункта (+0,1%, максимум сессии - 2035,36 пункта), индекс РТС - 1029,77 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 3,1%.

Доллар стоит 61,65 рубля (без изменений), в начале торгов курс поднимался до 62,3 руб./$1.

Накануне вечером стало известно, что под новые канадские санкции подпали 34 физлица из РФ, в том числе помощник президента РФ и бывший министр культуры Владимир Мединский, а также телеканал "Звезда", о чем говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Канады.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+3,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,3%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,5%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,9% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, позитивный внешний фон оказывает поддержку рынку акций РФ. Власти КНР продолжают обещать стимулы и придерживаться социалистического пути развития. Нефть дорожает, доллар демонстрирует некоторую слабость, кризис в Великобритании пока откладывается. На этом фоне российский рынок имеет шанс удержаться выше отметки 2000 пунктов по индексу МосБиржи, а то и продолжить восхождение. Как минимум, сектор нефти и газа может отыграть улучшение среднесрочных перспектив по нефти, полагает аналитик.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, внешние рынки выросли на фоне неплохих отчетностей в США за 3-й квартал и заявлений нового министра финансов Великобритании Джереми Ханта, который отменил большинство экономических реформ премьер-министра Лиз Трасс.

Российские акции пытаются продолжить рост, поскольку недавние западные санкции уже учтены в ценах, а ослабление доллара США к мировым валютам оказывает поддержку ценам на сырьевые товары. Тем не менее, цены на нефть могут оказаться под давлением на фоне сообщений о том, что США могут начать реализовывать до 14 млн баррелей нефти из стратегических запасов на этой неделе, отмечает Волш.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что ближе к вечеру на рынке акций РФ может возобладать желание игроков зафиксировать прибыль по выросшим бумагам.

Накануне основной рывок вверх рынок совершил после появления информации о скором окончании частичной мобилизации в целом по стране и ее завершении в Москве. Новость позитивная, но не настолько, чтобы вызвать ралли на рынке акций.

Во вторник внешний фон остается позитивным, что поддерживает рынок акций РФ, но для продолжения подъема индексу МосБиржи нужна новостная подпитка в середине дня, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 1,9-3,4% во главе с Nasdaq после публикации квартальных отчетностей крупнейших банков Уолл-стрит, которые привели к росту их бумаг на 1-6%.

Следом за США во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 поднялся на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,1-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,6%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены также растут после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $92,03 за баррель (+0,5% и -0,01% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $85,94 за баррель (+0,6% и -0,2% в понедельник).

Поддержку рынку оказывает ослабление доллара, который дешевеет к основным валютам во вторник на фоне усиления аппетита к риску, пишет CNBC. Между тем опасения по поводу потенциальной рецессии в мировой экономике ограничивают рост нефтяных котировок.

Понижательное давление на нефтяные цены продолжают оказывать тревоги относительно ужесточения денежно-кредитной политики многими крупными центробанками мира, направленного на сдерживание инфляции, пишет Trading Economics.

Между тем Китай, как ожидается, сохранит мягкую монетарную политику для поддержки экономики в условиях ограничений, связанных с COVID-19.

Участники рынка готовятся к сокращению добычи нефти ОПЕК+ - в начале октября картель принял решение о сокращении квот на нефтедобычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+7,6%), акции VEON (MOEX: VEON) (+6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-4,8%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-2%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-1,9%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,41 млрд рублей (из них 2,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 715,15 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 578,83 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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