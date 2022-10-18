Вероятность падения Hang Seng до 16000п в ближайшей перспективе сохраняется - BCS Express

Вероятность падения индекса Hang Seng до 16000 пунктов в ближайшей перспективе сохраняется, однако это лишь увеличит силу разворотного движения с точки зрения технической картины, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

Индекс Гонконгской биржи Hang Seng (HSI) показывает во вторник отскок вслед за американскими площадками, несмотря на информацию о том, что власти отложили публикацию важнейших макроэкономических данных, отмечает эксперт.

"Котировки бенчмарка в моменте растут на 1,2%. Индекс держится в районе 16800 п. Среднесрочный сценарий разворота и продолжения роста индекса в район 19000п до конца года остается в приоритете, - указывает Покровский. - Высока вероятность того, что бенчмарк начинает образовывать локальное квартальное дно. В случае появления значительных негативных новостей индекс может еще раз пробовать уйти ниже, потенциально до 16000п. Это лишь увеличит силу разворотного движения с точки зрения технической картины".

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