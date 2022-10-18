Котировки нефтяных фьючерсов могут преодолеть уровень $93/барр. во вторник - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут во вторник преодолеть уровень $93 за баррель Brent, если после публикации ожидаемой статистики в США доллар продолжит слабеть, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник достигали в моменте $93,20/барр. Поддержку им оказывал восстанавливающийся спрос на рисковые активы, на фоне которого индекс доллара снизился к 112 п. Тем не менее по итогам дня фьючерсы Brent практически не изменились, закончив день у $91,62/барр. Давление на котировки оказали сообщения о продаже дополнительных 10-15 млн барр. нефти из стратегического резерва США. Впрочем, во вторник фьючерсы Brent растут на 0,49% и торгуются около $92,07/барр. Вечером будут опубликованы традиционные недельные данные по запасам от Американского института нефти (API). Однако более значимой для динамики нефтяных цен может стать публикация сентябрьских данных по промышленному производству в США. Если по ее итогам доллар продолжит слабеть, то фьючерсы Brent во вторник вновь могут превысить $93/барр.", - отмечают аналитики банка.

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