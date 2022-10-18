Тенденция к укреплению рубля может сохраниться во вторник - Sber CIB

Тенденция к укреплению рубля может сохраниться во вторник, говорится в комментарии Sber CIB.

"Рубль продолжил укрепляться, прибавив в понедельник 1% и завершив день около 61,5 за доллар. Экспортёры, судя по всему, довольно активно продают иностранную валюту в преддверие налоговых и дивидендных выплат. В то же время недавний рост спроса на валюту, похоже, сошёл на нет. Сегодня утром рубль ослаб до 62 руб./$1, что, вероятно, ненадолго. Тенденция к укреплению может сохраниться, и рубль закрепится вблизи 61 руб./$1", - пишут эксперты инвестбанка.

Котировки Brent во вторник утром выросли до $92,2 за баррель после небольшого ослабления доллара. Во вторник должны были быть опубликованы данные по Китаю, включая ВВП за III квартал 2022 года и промышленное производство за сентябрь. Однако эти публикации были отложены без указания новых дат. По мнению аналитиков, рынок нефти может негативно отреагировать на это из-за опасений, что ситуация в экономике Китая хуже, чем ожидалось. Котировки Brent в течение дня будут находиться в диапазоне $91,5-93,5 за баррель, полагают в Sber CIB.

"Доходности ОФЗ в понедельник снизились на 5-15 б. п. после сигнала о готовности Минфина возобновить размещение бумаг с плавающим купоном, - отмечается также в комментарии. - Во вторник доходности, возможно, снизятся ещё на несколько базисных пунктов. Инвесторы будут ждать объявления условий недельных аукционов".

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