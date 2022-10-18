Доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 9% к концу года - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 9% годовых к концу года при сохранении ставки ЦБР на уровне 7,5% на заседаниях в ноябре и декабре, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Цены рублевых облигаций в понделеьник демонтировали восстановительный рост. Доходность 1-летних ОФЗ (25084) снизилась до 8,11% (-9 б.п.), 5-летних (26232) - до 9,21% (-10 б.п.), 10-летних (26221) - до 9,94% (-14 б.п.). Инвесторы активизировали покупку рублевых гособлигаций на фоне нейтральных комментариев Алексея Заботкина относительно инфляции и перспектив ключевой ставки ЦБР. Повышение спроса на рисковые активы на глобальных рынках и укрепление курса рубля также поддержали оптимизм в отношении ОФЗ", - отмечает эксперт.

На взгляд Монастыршина, текущий уровень доходности ОФЗ содержит более высокую премию к ключевой ставке ЦБР по сравнению со средним историческим уровнем. При сохранении ставки ЦБР на уровне 7,5% на ближайших заседаниях в ноябре и декабре, по прогнозам аналитика, доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 9% годовых.

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