Рынок акций США завершил торги уверенным ростом, Brent - $92,37 за баррель

Фондовый рынок США завершил торги сильным ростом, S&P поднялся максимально за 2 недели. Фондовые индексы Азии растут вслед за рынком акций США. Цены на нефть растут после умеренного снижения накануне, Brent - $92,37 за баррель

Американский рынок акций завершил первые торги этой недели сильным ростом после публикации квартальных отчетностей крупнейших банков Уолл-стрит.

Акции Bank of America Corp. (SPB: BAC) поднялись на 6,1%, Bank of New York Mellon (SPB: BK) - на 5,1%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 4,2%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 0,8%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 1,8% и Morgan Stanley (SPB: MS) - на 2,4%.

BofA в третьем квартале увеличил выручку на 7,5%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков, а Bank of New York Mellon получил скорректированную прибыль в расчете на акцию выше ожиданий экспертов.

В пятницу свои финпоказатели за третий квартал опубликовали также JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo и Morgan Stanley.

JPMorgan и Citigroup получили выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов рынка, тогда как Wells Fargo увеличил выручку на 4%, а Morgan Stanley уменьшил ее на 12%.

Рыночная капитализация нефтедобывающей Continental Resources (SPB: CLR) увеличилась на 8,7%. Основатель компании Харольд Хамм объявил о выкупе всех находящихся в обращении акций Continental Resources через принадлежащую ему фирму Omega Acquisition Inc.

Стоимость производителя диагностического медицинского оборудования PerkinElmer Inc. (SPB: PKI) выросла на 5,4%. Компания сообщила, что ожидает получить скорректированную прибыль за третий квартал выше прогноза, выручку - вблизи верхнего прогнозного диапазона.

Котировки бумаг разработчика видеоигр Roblox (SPB: RBLX) Corp. подскочили на 19,9% на сентябрьских данных о подписчиках. Количество ежедневно активных пользователей онлайн-платформы Roblox в сентябре составило 57,8 млн, что на 23% превышает показатель годом ранее, сообщила компания. Число часов, которое они проводят в игре, выросло на 16% - до 4 млрд.

Акции авиакомпаний United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc., Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. и American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. подорожали на 1,8%, 0,2% и 0,7% соответственно после выхода данных о том, что в воскресенье, 16 октября, 2,495 млн человек совершили авиаперелеты в США, что является максимальным показателем с февраля 2020 года - до объявления ВОЗ о распространении пандемии коронавируса.

Стоимость бумаг Fox Corp. (SPB: FOX) рухнула на 19,4%, в то время как акции News Corp. (SPB: NWS) прибавили в цене 3,4% на новости в западных СМИ о том, что Руперт Мердок, разделивший две компании в 2013 году, намерен объединить их снова. В обеих компаниях уже создали специальные комитеты в советах директоров для изучения потенциальной сделки.

Между тем индекс Empire Manufacturing, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка, в октябре упал до минус 9,1 пункта с минус 1,5 пункта месяцем ранее, указывая на дальнейшее снижение производственной активности в штате Нью-Йорк. Показатель оказался отрицательным по итогам третьего месяца подряд. Аналитики ожидали его на уровне минус 4 пунктов, пишет Trading Economics.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка прибавил 550,99 пункта (1,86%) - до 30185,82 пункта.

Все компании, входящие в состав индикатора (их всего 30), продемонстрировали рост, кроме Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) Inc. (-0,7%). Лидерами подъема стали JPMorgan Chase & Co., Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+3,9%) и Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+3,5%).

Значение Standard & Poor''s 500 поднялось на 94,88 пункта (2,65%), составив 3677,95 пункта. Сессионные темпы роста индикатора стали максимальными с 4 октября, согласно данным FactSet.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 354,41 пункта (3,43%), до 10675,8 пункта.

Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник вслед за подъемом американского рынка днем ранее на фоне хороших квартальных отчетностей компаний.

Исключением выступает китайский индекс Shanghai Composite, который к 8:35 МСК опустился на 0,06%.

Гонконгский Hang Seng к этому времени прибавил 1,2%.

Котировки акций BYD Co. на Гонконгской фондовой бирже подскочили на 6,4%. Ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии в Китае ожидает роста чистой прибыли по итогам третьего квартала почти в 5 раз (на 365%) - до 5,5-5,9 млрд юаней ($764-820 млн), согласно предварительным расчетам.

Бумаги дочерней компании BYD Electronic, выпускающей автозапчасти, подорожали на 7,5%.

В число лидеров роста в Гонконге во вторник входят также акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings (+5,7%), сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group (+4,9%), выпускающей чипы Sunny Optical Technology Group Co. (+4,8%) и автопроизводителя Geely (+4%).

Кроме того, бумаги интернет-ритейлеров Alibaba Group (SPB: BABA) и JD.com подорожали соответственно на 3,8% и 2,7%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (SPB: 700) - на 2,9%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК увеличилось на 1,5%.

Наиболее существенное повышение котировок демонстрируют акции предоставляющей медицинские услуги M3 Inc. (+5,5%), производителя электроники Sharp Corp. (+5%) и выпускающей музыкальные инструменты Yamaha Corp. (+4,9%).

Стоимость Recruit Holdings Co. подскочила на 4,8%. Рекрутинговая компания объявила о выкупе собственных акций объемом 150 млрд иен ($1,01 млрд), что составляет 2,5% капитала. Программа будет действовать до 14 марта 2023 года.

Также повышаются котировки акций финансовой группы Mitsubishi UFJ (+1%), ритейлера одежды Fast Retailing (+1,3%) и производителя потребительской электроники Sony Group (+1,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК вырос почти на 1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снижаются на 0,5%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor поднялась на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 1,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,4% и 0,1% соответственно.

Акции технологических компаний также дорожают: Block Inc (+7,2%), Xero (+3,4%), Life360 Inc (+3%), Seek (+3,6%) и Wisetech Global (+3,4%).

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК во вторник составляет $92,37 за баррель, что на $0,75 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты снизились на $0,01 (0,01%), до $91,62 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,82 (0,96%), до $86,28 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,15 (0,2%), до $85,46 за баррель.

Поддержку рынку в том числе оказывает ослабление доллара, который дешевеет к основным валютам во вторник на фоне усиления аппетита к риску, пишет CNBC. Между тем опасения по поводу потенциальной рецессии в мировой экономике ограничивают рост нефтяных котировок.

Понижательное давление на нефтяные цены продолжают оказывать тревоги относительно ужесточения денежно-кредитной политики многих крупных центробанков мира, направленного на сдерживание инфляции, пишет Trading Economics.

Между тем Китай, как ожидается, сохранит мягкую монетарную политику для поддержки экономики в условиях ограничений, связанных с COVID-19.

Участники рынка готовятся к сокращению добычи нефти ОПЕК+. Как сообщалось, в начале октября ОПЕК+ приняла решение о сокращении квот на нефтедобычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.