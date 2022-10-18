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18 октября 2022 года 09:45

Цены рублевых корпбондов во вторник могут умеренно подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 18 октября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут умеренно подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций завершил первые торги этой недели сильным ростом после публикации квартальных отчетностей крупнейших банков Уолл-стрит. Bank of America в третьем квартале увеличил выручку на 7,5%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков, а Bank of New York Mellon (SPB: BK) получил скорректированную прибыль в расчете на акцию выше ожиданий экспертов. В пятницу свои финпоказатели за третий квартал опубликовали также JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo (SPB: WFC) и Morgan Stanley (SPB: MS). JPMorgan и Citigroup получили выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов рынка, тогда как Wells Fargo увеличил выручку на 4%, а Morgan Stanley уменьшил ее на 12%.

Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник вслед за подъемом американского рынка днем ранее на фоне хороших квартальных отчетностей компаний. Исключением выступает китайский индекс Shanghai Composite, который к 8:35 МСК опустился на 0,06%. Гонконгский Hang Seng к этому времени прибавил 1,2%. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 1,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК вырос почти на 1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 подрос на 1,7%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК во вторник составила $92,48 за баррель, что на 0,94% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты снизились на 0,01%, до $91,62 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 1,03%, до $86,34 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 0,2%, до $85,46 за баррель.

Поддержку рынку в том числе оказывает ослабление доллара, который дешевеет к основным валютам во вторник на фоне усиления аппетита к риску. Между тем опасения по поводу потенциальной рецессии в мировой экономике ограничивают рост нефтяных котировок. Понижательное давление на нефтяные цены продолжают оказывать тревоги относительно ужесточения денежно-кредитной политики многих крупных центробанков мира, направленного на сдерживание инфляции. Между тем Китай, как ожидается, сохранит мягкую монетарную политику для поддержки экономики в условиях ограничений, связанных с COVID-19. Участники рынка также готовятся к сокращению добычи нефти ОПЕК+. Как сообщалось, в начале октября ОПЕК+ приняла решение о сокращении квот на нефтедобычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 2,805 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,539 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 октября вырос на 0,32% и составил 108,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (15-17 октября) прибавил 0,38%, поднявшись до 808,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (+7,16%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+1%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,98%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,41%), "ГТЛК-002Р-01" (-0,41%) и "Сбербанк-001Р-SBER32" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ 18 октября начнет размещение выпуска годовых облигаций серии ПБО-001Р-К400 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск пройдет 17 октября с 11:00 до 15:00 МСК. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,25% годовых, купон годовой.

ПАО "Русал Братск" установило ставку 8-9-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 9,5% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 9% годовых. Ставка текущего купона - 16% годовых, по выпуску 26 октября предстоит исполнение оферты.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 5-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-04 на уровне 11,06% годовых. Эмитент разместил выпуск объемом 80 млрд рублей в октябре 2020 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга составила 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Структура выпуска предполагает, что на эту дату и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 5 лет после размещения (с 11-го по 20-й купоны) step-up составит 45 базисных пунктов, через 10 лет и каждые последующие 5 лет (с 21 купона и далее) - 95 базисных пунктов. ЦБ РФ 5 июня 2020 года зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций РЖД серии 001Б объемом до 370 млрд рублей. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ООО "Лента" (MOEX: LNTA) досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд руб. в дату окончания 6-го купонного периода - 10 ноября 2022 года. Компания разместила 3-летний выпуск 3 июня 2020 года по ставке 6,30% годовых.

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Опубликовано: /Финмаркет/
 


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