Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика США, еврозоны и отчет "ММК":

- Промышленное производство в США в сентябре.

- Индекс экономических настроений ZEW в еврозоне в октябре.

- Результаты "ММК" за III квартал 2022г по МСФО.

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