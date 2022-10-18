Индекс Мосбиржи откроет торги вторника в диапазоне 2025-2045п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник умеренным повышением не более 1%, в диапазоне 2025-2045 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

По мнению эксперта, в качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2020, 2000 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2050, 2070 пунктов.

"Позитивное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом, - пишет Манжос. - Позднее указанный индекс будет вполне способен продолжить подъем в район 2050п и выше на инерции вчерашнего повышения. Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости".

Эксперт подчеркивает, что индекс Мосбиржи в понедельник сумел превысить значимый уровень 2000п. Таким образом, локальный рынок акций не просто сдвинулся вверх - его состояние и перспективы заметно улучшились благодаря тому, что у индекса Мосбиржи теперь имеется большое количество среднесрочных технических поддержек в диапазоне 1800-2000пп, полагает Манжос.

"Мы бы не стали связывать вчерашний оптимизм на российском рынке акций с позитивной динамикой западных фондовых индексов. Прямая корреляция между внутренним рынком и внешними торговыми площадками по-прежнему нарушена. Покупки в акциях российских компаний скорее представляли собой попытку выкупа среднесрочного дна. По-видимому, свою благоприятную роль сыграл и фактор психологической адаптации участников торгов к затянувшемуся потоку негативных новостей. На этом фоне неожиданное известие о завершении частичной мобилизации в Москве и в Московской области воспринимается как ситуативный обнадеживающий сигнал", - отмечается в комментарии аналитика.

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