Возможно ослабление рубля до 70 руб./$1 к концу года - BCS Express

Возможно ослабление рубля до 70 руб./$1 к концу года, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

Российский рубль накануне еще немного укрепился, и в моменте приближался к 61,3 руб./$1. В общей сложности, за последние 4 сессии нацвалюте удалось отбить порядка трети потерь от конца сентября, когда доллар прыгал на +22%, а евро на +26%, констатирует эксперт. По его мнению, откат от 65 до 61 руб./$1 был основным сценарием коррекции в русле концепции среднесрочного ослабления рубля.

"Если расчеты верны, то вчера доллар уже отработал свои низы, а значит, стоит ждать очередной волны ослабления рубля, - полагает Зельцер. - Конечно, на фоне близости налогового периода могут быть попытки еще раз сходить к планке 61 руб./$1, но смысла это не изменит. В качестве явной цели выступает повторный заброс USD/RUB к 65 руб./$1. А далее повысится риск ухода на 67+ и к 70 руб./$1. До конца года валютный рынок может успеть отработать верхние планки".

Несмотря на тенденцию по девалютизации российской финансовой системы, само наличие биржевых торгов токсичными валютами, на взгляд аналитика, предполагает их укрепление.

"Факторы грядущей слабости рубля - рассинхронизация темпов роста экспортных потоков на фоне коррекции сырьевых цен и эмбарго российского сырья от западных партнеров, и скорости восполнения импортных поставок, - отмечает эксперт инвесткомпании. - В первом случае экспорт может замедлиться, а во втором - по итогам года импорт способен выйти из глубокой просадки, что наблюдалась еще весной на фоне санкций и ухода международных корпораций с отечественного рынка".

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