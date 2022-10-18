Рубль может закрепиться в диапазоне 60-62 руб./$1 на торгах во вторник - ПСБ

Приближение налогового периода и неплохой внешний фон помогут рублю во вторник закрепиться в диапазоне 60-62 руб./$1, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс доллара в понедельник продолжил откатываться третий день подряд и опустился ниже 62 руб./$1. Инерция к укреплению рубля сохранилась и в паре юань-рубль. Евро смог чуть подрасти к рублю, чему способствовало восстановление позиций европейской валюты на мировых валютных рынках. Во вторник утром на валютной секции Московской биржи пара доллар-рубль подрастает, пытаясь вернуться выше 62 руб./$1, но технически его движение выглядит неубедительным. Мы, ввиду приближения налогового периода, по-прежнему склонны ждать увеличения предложения валюты со стороны экспортеров с развитием снижения курса доллара и его закреплением в зоне 60-62 руб./$1. Поддержку укреплению рубля сегодня способен оказать и неплохой внешний фон", - пишет эксперт.

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