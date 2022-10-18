Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $93-98/барр. на горизонте следующих недель - BCS Express

Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $93-98/барр. на горизонте следующих недель, полагает аналитик BCS Express Игорь Галактионов.

Цены на нефть в понедельник оставались стабильны на фоне противоречивых сигналов из Китая, напоминает эксперт. Перспектива повышения процентных ставок во всем мире тревожит рынки и по-прежнему остается в фокусе внимания. При этом предложение остается ограниченным, и данные по бурению в США от EIA в понедельник вечером это в очередной раз подтвердили.

"Фьючерсы на Brent закрыли день вблизи прежних уровней. Попытка отскока после недели снижения не удалась, что указывает на сохраняющуюся тревожность на рынке. Техническая картина после возвращения котировок в нисходящий канал располагает к снижению, но с учетом фундаментальной картины средние уровни на горизонте следующих недель могут быть в районе $93-98 за баррель", - указывает Галактионов.

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