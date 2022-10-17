.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вырос к доллару и снизился к евро по итогам понедельника вслед за их динамикой на Forex
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,05%
В сентябре потребительские цены подросли на 0,05% после снижения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 13,7%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.
 
Курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться - Минэкономразвития
Курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться, к 2025 году прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар США, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "По курсу рубля...
 
Строительной отрасти не хватает 3-5 млн человек
Сегодня в строительной отрасли работают 11 млн человек, требуется еще 3-5 млн, сообщили "Известиям" в Общественном совете при Минстрое. Там предлагают привлечь безработных - по информации общественников, на учете в органах занятости находится более...
 
Условия получения туристического кэшбэка планируют изменить
Правительство планирует изменить условия получения туристического кэшбэка. Для назначения компенсаций за поездки хотят применять критерии нуждаемости, которые сейчас используются для выплат семьям с детьми: они учитывают денежные доходы, имущество,...
 
17 октября 2022 года 19:47

Рубль вырос к доллару и снизился к евро по итогам понедельника вслед за их динамикой на Forex

Москва. 17 октября. Доллар США упал, евро развернулся вверх после снижения в первой половине дня и немного повысился на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль укрепился к бивалютной корзине в условиях более заметного повышения в паре с долларом.

Курс доллара США составил 61,65 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 45,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,8 руб./EUR1, подорожав на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,11 копейки - до 61,27 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к доллару и немного снизился к евро по итогам понедельника вслед за их динамикой на глобальном рынке. Доллар дешевеет по отношению к евро на фоне улучшения отношения инвесторов к рисковым активам после публикации квартальных отчетов крупнейших банков Уолл-стрит, которые оказались лучше прогнозов.

Кроме того, поддержку рублю оказывают начало подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца, а также вероятность скорого завершения частичной мобилизации в РФ, о чем в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эта работа уже заканчивается. Сейчас в частях-формирователях 222 тыс. человек мобилизованных из 300 тыс. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Он добавил, что в ходе частичной мобилизации в стране были выявлены проблемы с информационными базами, работа по переходу на современную основу уже ведется. По словам президента, новая база будет "максимально достоверной".

Задачи по частичной мобилизации выполнены в Москве, заявил в понедельник мэр города Сергей Собянин. "По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме", - написал Собянин в своем блоге в понедельник.

Курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться, к 2025 году прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар США, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"По курсу рубля заложено его постепенное ослабление - с 68 рублей в 2022 году до 72 рублей за доллар в 2025 году. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10-15% крепче, чем в среднем за 2016-2021 годы", - сказал министр, представляя макропрогноз.

"Инфляция по итогам 2022 г. составит 12,4%. Это существенно ниже пикового уровня. Напомню, в апреле в годовом выражении было ускорение до 17,8%. В 2023 году инфляция составит уже 5,5%. Затем выйдет на целевой уровень в 4%", - добавил он.

Уровень инфляционного давления в России пока остается умеренным, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в Госдуме. "В целом уровень инфляционного давления, действительно, пока остаётся умеренным. Если посмотреть на детали последней недели, то видно, что действительно замедление темпов роста цен связано с тем, что по довольно широкому кругу товаров темпы прироста в ту неделю были довольно низкими", - сказал Заботкин.

Ранее сообщалось, что инфляция в РФ с 4 по 10 октября 2022 года, по данным Росстата, составила 0,03% после инфляции в 0,07% и 0,08% в предыдущие две недели. Годовая инфляция на 10 октября замедлилась до 13,36% с 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа и 15,10% на конец июля.

ЦБ РФ получил полномочие выдавать разрешения на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс. Соответствующий указ, уточняющий действующий с марта порядок вывоза из России наличной иностранной валюты, президент РФ Владимир Путин подписал 15 октября (N 737). Он называется "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)".

Выдача этих разрешений будет осуществляться в порядке и в случаях, определенных советом директоров ЦБ, отмечается в документе.

Указ президента N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ" запрещает со 2 марта 2022 года вывозить из России наличную иностранную валюту, превышающую эквивалент $10 тыс.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник вечером после снижения на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК в понедельник составляет $92,04 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,39%, до $85,94 за баррель.

Инвесторы взвешивают риски, связанные, с одной стороны, с дефицитом предложения, а с другой - с падением спроса в будущем из-за экономической рецессии.

Рынок все больше опасается ухудшения перспектив глобального спроса на фоне усиления макроэкономических проблем, включая рост инфляции и ужесточение финансовых условий, а также военной операции на Украине и ситуации с коронавирусом в мире, пишет Trading Economics.

В то же время беспокойство из-за недостатка предложения на рынке нефти толкает котировки вверх, поскольку трейдеры взвешивают перспективы сокращения добычи странами ОПЕК+ для поддержания высоких цен на нефть.

Россия сохранит объемы поставок энергоресурсов и роль их стратегического поставщика на мировой рынок даже в случае новых санкций, при этом цены на российские энергоносители хоть и будут снижаться, но останутся на приемлемом уровне, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"На нас приходится 14% мировой добычи нефти, 11% мирового экспорта, соответственно, при необходимости будет произведена и идет переориентация экспорта на восточные рынки", - сказал он, выступая на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы. "Что касается цен на российские энергоносители, в прогноз (макропрогноз на 2023-2025 гг. - ИФ) заложено их постепенное сокращение. При этом в целом они останутся на приемлемом уровне. В эту пользу говорит и сотрудничество в рамках ОПЕК+, и недавно принятые решения, вы знаете", - добавил министр.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, начавшееся на прошлой неделе ослабление рубля не получило продолжения, пара "доллар-рубль" вернулась к уровням ниже 62 руб./$1. "Техническое движение котировок после снятия рисков с Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи" - ИФ) имело ограниченное влияние. Фундаментальные факторы, влияющие на курс, пока принципиально не меняются. Устойчивое равновесие спроса и предложения валюты незначительно меняется только в налоговый период. Вероятно, в ближайшее время курс рубля к основным валютам будет по-прежнему показывать низкую волатильность", - говорит Алексеев.

"В понедельник рубль продолжил укрепление, хотя и заметно сократил темпы роста по сравнению с пятницей. (. . .) Можно предположить, что основную поддержку российской валюте в понедельник оказали старт налогового периода (банки перечисляли в бюджет обязательные страховые взносы) и новости о завершении частичной мобилизации в Москве. На фоне данных событий рубль, по сути, проигнорировал заявление главы Минэкономразвития о прогнозе постепенного ослабления российской валюты до 72 за доллар к 2025 году. Также к росту располагал и внешний фон, где цена на нефть марки Brent укреплялась к концу дня на 0,8%, и примерно на столько же снижался индекс доллара к корзине основных мировых валют. Рубль демонстрирует рост уже четвертую торговую сессию подряд и с учетом предстоящих крупных платежей в бюджет (пик налогов будет через неделю) имеет в ближайшее время хорошие шансы сохранить или даже увеличить преимущество последних дней", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 октября на 1,2924 рубля, до 61,7634 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,9087 рубля, до 60,5608 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник на 1,1135 рубля по отношению к пятнице и составил 61,8759 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,0765 рубля и составил 61,7989 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 341,442 млн, из которых $1 млрд 017,448 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 323,94 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" ослаб на 1,8642 рубля, до 60,6586 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,8351 рубля, до 60,5902 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR929,016 млн, из которых EUR194,206 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR734,81 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов упали в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,97% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц уменьшились на 2 б.п. - до 8,05% и 8,14% годовых. Тем временем, ставка на срок 3 месяца повысилась на 5 б.п. - до 8,3% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 4 б.п. - до 8,35% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 октября 2022 года 19:29
Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2010п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме
Москва. 17 октября. Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста вслед за коррекционным подъемом мировых площадок, а также на фоне ослабления геополитической напряженности; индекс МосБиржи превысил 2010 пунктов (максимум с 7 октября) во главе с бумагами металлургических компаний.    читать дальше
.
17 октября 2022 года 18:58
Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 17 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник боковую динамику, несмотря на позитивную коррекцию цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.    читать дальше
.
17 октября 2022 года 18:57
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Take-Two Interactive - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции американского производителя видеоигр Take-Two Interactive Software, считают аналитики BCS Express. "Рынок компьютерных и мобильных игр значительно вырос в пандемию, однако затем, по мере ослабления карантинных мер и возврата жизни в нормальное русло,...    читать дальше
.
17 октября 2022 года 18:32
"Финам" подтвердил прогнозную цену акций Citigroup на уровне $65,2
алитики "Финама" подтверждают прогнозную стоимость акций Citigroup Inc. на уровне $65,2 за штуку и рейтинг "покупать" для них на фоне в целом неплохих результатов американского финансового холдинга за III квартал 2022 года, сообщается в материале инвестиционной компании. Настоящее сообщение...    читать дальше
.
17 октября 2022 года 18:05
Рубль, вероятно, продолжит укрепление в ближайшее время - "Велес Капитал"
Рубль, вероятно, продолжит укрепление по отношению к доллару США в ближайшее время на фоне периода налоговых платежей, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Рубль продолжил укрепление в понедельник, хотя и заметно...    читать дальше
.
17 октября 2022 года 17:35
Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Citigroup до $49
Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную стоимость акций Citigroup Inc. с $64 до $49 за штуку на горизонте года с учетом ухудшения глобальных экономических и финансовых условий, рекомендация для бумаг эмитента - "держать", сообщается в материале инвестиционной компании. Настоящее...    читать дальше
.
17 октября 2022 года 17:15
Акции JPMorgan привлекательны для покупок на текущих ценовых уровнях - Инвестбанк Синара
Акции JPMorgan Chase & Co. привлекательны для покупок на текущих ценовых уровнях, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Финансовые результаты JPMorgan за третий квартал 2022 года оказались лучше ожиданий рынка: чистая прибыль составила $3,12 на акцию, на 8% выше консенсус-прогноза...    читать дальше
.
17 октября 2022 года 16:52
Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Wells Fargo до $50
Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную стоимость акций Wells Fargo & Co. с $56 до $50 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент в целом продемонстрировал более сильные операционные результаты в сравнении с ранее отчитавшимися за третий квартал конкурентами,...    читать дальше
.
17 октября 2022 года 16:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ПИКа с целью 700 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,3%, стоп-приказ: 570 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "8 ноября пройдет внеочередное общее...    читать дальше
.
17 октября 2022 года 16:15
Рубль днем растет к доллару и евро при подготовке к пику налоговых выплат месяца
Москва. 17 октября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца и благодаря улучшению настроений участников рынка после того, как в прошлую пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил о планах скорого завершения частичной мобилизации.    читать дальше
.
17 октября 2022 года 16:12
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $104,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $104,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $94,05, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Текущая фундаментальная оценка компании...    читать дальше
.
17 октября 2022 года 15:48
Главные события недели - Sber CIB
декс цен производителей в России за сентябрь выйдет на текущей неделе, свои финансовые результаты за третий квартал 2022 года представят "НЛМК" и "ММК", также будет опубликован индекс потребительского доверия в еврозоне за октябрь, отмечают аналитики Sber CIB. 17 октября: - Индекс...    читать дальше
.
17 октября 2022 года 15:28
Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций UnitedHealth до $551
Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную стоимость акций UnitedHealth Group до $551 за штуку, сообщается в комментарии. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами. "Отчет UnitedHealth за третий квартал мы оцениваем позитивно. Финансовые результаты компании...    читать дальше
.
17 октября 2022 года 15:02
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги Etalon с прогнозной ценой 84 руб
Аналитики Управления анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперты "Открытие Research" рекомендуют покупать бумаги (GDR) Etalon с прогнозной стоимостью на уровне 84 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре. "Компания столкнулась с резким спадом продаж во 2К22, но финансовые...    читать дальше
.
17 октября 2022 года 14:40
BCS Express умеренно позитивно оценивает перспективы бумаг X5
BCS Express умеренно позитивно оценивает перспективы бумаг X5 Retail Group, сдерживающим фактором остается неопределенность по срокам возвращения к выплате дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Дмитрия Пучкарева. X5 представила позитивные операционные результаты по...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.