Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2010п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме

Москва. 17 октября. Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста вслед за коррекционным подъемом мировых площадок, а также на фоне ослабления геополитической напряженности; индекс МосБиржи превысил 2010 пунктов (максимум с 7 октября) во главе с бумагами металлургических компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2012,85 пункта (+3,2%), индекс РТС - 1027,83 пункта (+3,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 7%.

Доллар просел до 61,65 рубля (-0,46 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+6,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+6,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+5,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4,9% и +2,5% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+4,7%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+4,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+4,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+4,1% и +3,8% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+4,1%), акции "Московской биржи" (+3,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%).

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ вырос на фоне улучшения общего рыночного сантимента и ценового оптимизма в сырьевых котировках. Кроме того, сказался отложенный спрос, сформировавшийся перед прошедшими выходными - опасения части инвесторов в части реализации рисков не реализовались. Крепкий рубль при этом сдерживал рост акций экспортеров.

В ближайшие торговые сессии будет идти борьба за закрепление индекса МосБиржи на уровнях выше круглой отметки 2000 пунктов. Очевидных надежных драйверов для роста в настоящее время недостаточно. Более того, рубль в течение недели может показывать склонность к укреплению на фоне налогового периода, что может дополнительно сдерживать активность покупателей.

Во вторник индекс МосБиржи будет торговаться в пределах 1900-2025 пунктов, полагает Бахтин.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, оптимизм биржевых игроков в понедельник был обусловлен восстановлением цен на сырье и сильными операционными результатами ряда крупных российских компаний за III квартал.

В лидеры роста после заявлений компании о том, что она не планирует сокращать штат и снижать цены на новое жилье, вышли акции девелопера "Самолет" (MOEX: SMLT) (+9,7%). Подорожали депозитарные расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+8,5%). Позитивную динамику ценам на энергоносители в какой-то мере обеспечили забастовки на нефтеперерабатывающих заводах во Франции.

Ориентир на торги вторника для индекса МосБиржи - 2000-2100 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ довольно бодро подрос в понедельник в отсутствие негативных новостей, возглавляли рост акции металлургов и компаний потребительского сектора.

Активность покупателей в секторе металлов и добычи связана с ожиданиями публикации операционных результатов. В конце прошлой недели свои данные представила "Северсталь", и нельзя сказать, что они были разочаровывающими, хотя без финансовой составляющей отчетности пока сложно судить об эффективности роста продаж.

Страны ОПЕК+ выступили в поддержку экономической обоснованности своего решения по сокращению производства нефти, что создает долгосрочную основу для высоких цен. Плюс к этому поступают сведения, что Китай предписал своим компаниям не перепродавать СПГ в Европу. То есть попытки США "задавить" рынок за счет продаж стратегических резервов встречают весьма сильное сопротивление. Соответственно, оставшийся российский экспорт газа также получает некую поддержку и будет обеспечивать поступление валютной выручки. Европейские рынки вздохнули с облегчением на фоне отказа Великобритании от разрушительной финансовой политики, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций получил поддержку от улучшения мировых настроений, а также новостей о завершении частичной мобилизации в Москве. На национальном уровне мобилизация, по словам властей, должна завершиться в течение двух недель.

Покупки в понедельник проходили широким фронтом, по большинству акций без конкретных фундаментальных новостей. "НЛМК" вслед за "Северсталью" представил сильные операционные результаты за III квартал, согласно которым выплавка стали увеличилась на 1% г/г, а продажи стальной продукции выросли на 5% г/г благодаря распродаже запасов и восстановлению спроса в России и Турции. "Распадская" (MOEX: RASP) должна опубликовать операционные результаты за III квартал в пятницу, при этом ранее в компании предупреждали, что финансовые показатели угольщиков за второе полугодие на фоне роста себестоимости и крепкого рубля значительно ухудшатся по сравнению с первым. Поставки российского угля в Европу в августе, в частности, упали на 77% м/м, до 1,3 млн тонн.

X5 Retail (MOEX: FIVE) (-0,6% ГДР) в понедельник представила сильные операционные результаты. Так, чистые продажи ритейлера в III квартале выросли на 19,5% г/г, как и чистые розничные продажи, при этом цифровые продажи подскочили на 38,4% г/г, а торговая площадь увеличилась на 6,6% г/г. Котировки расписок X5 Retail при этом просели в рамках коррекции после роста предыдущих дней.

В США рынок акций пребывал в оптимистичном настроении после выхода квартальных результатов Bank of America и Bank of NY Mellon, которые превысили ожидания. Тем не менее, индексы отступили от максимумов дня, где расположены важные краткосрочные сопротивления (в частности, район 3700 пунктов по S&P 500), что предупреждает о рисках возобновления продаж ввиду сохранения экономической неопределенности.

Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше отметок 2000 и 1000 пунктов соответственно, ближайшие сопротивления находятся на 2040 и 1060 пунктах. Перспективы развития повышения до стабилизации выше указанных сопротивлений под вопросом, но при "бычьем" сценарии индикаторы могут подняться в район 2200 и 1200 пунктов, полагает Кожухова.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, южнокорейский индекс Kospi подрос на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,2% после обновления минимума за 11 лет), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,9-1,8%) и США (индексы растут на 1,8-3,4% во главе с Nasdaq).

В понедельник стало известно, что Народный банк Китая влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($69,6 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК.

На нефтяном рынке в понедельник цены подросли после существенного падения в пятницу и по итогам всей прошедшей недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $92,17 за баррель (+0,6% и -3,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $86,07 за баррель (+0,5% и -3,9% в пятницу).

Опасения рынка, связанные с возможным снижением спроса на энергоресурсы в мире, сохраняются, и этот фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на нефтяной рынок, отмечает агентство Bloomberg.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на открывшемся в воскресенье 20-м съезде Коммунистической партии Китая (КПК), дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьезно ослабила экономику страны в этом году.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+13,2%), акции ГК "Самолет" (+9,7%), расписки HeadHunter (+8,5%), бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (+7,5%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+7%), бумаги ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+6,5%), "Распадской" (+6%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+5,6%), акции ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (+5,2%).

Подешевели акции ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-1,3%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,1%), бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-0,7%), GDR X5 Retail (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,25 млрд рублей (из них 8,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,98 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,01 млрд рублей на акции "Роснефти").