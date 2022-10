Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 17 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник боковую динамику, несмотря на позитивную коррекцию цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 57,67% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 10,71% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году потеряли в цене также 2 базисных пункта, подешевев до 60,33% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 10% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и на закрытие пятницы, составила 49,44% от номинала (доходность - 11,23% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году также не изменились в цене за день - котировки составили 47,35% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 29,05% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 2 базисных пункта - до 48% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 22,56% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, оставшись на уровне 42,98% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 20,08% годовых).

Котировки евробондов РФ с погашением в 2030 году также остались на уровне закрытия предыдущего дня - 64,42% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 24,88% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 37 базисных пунктов, подорожав до 69,06% от номинала (его доходность снизилась на 56 базисных пунктов - до 48,48% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 17 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

На глобальных рынках капитала в понедельник отмечается активизация спроса инвесторов на рисковые активы, в частности, американский фондовый рынок начал первые торги этой недели уверенным ростом после публикации квартальных отчетностей крупнейших банков Уолл-стрит. Bank of America в третьем квартале увеличил выручку на 7,5%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков, а Bank of New York Mellon (SPB: BK) получил скорректированную прибыль в расчете на акцию выше ожиданий экспертов. В пятницу финпоказатели за третий квартал опубликовали также JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo (SPB: WFC) и Morgan Stanley (SPB: MS). JPMorgan и Citigroup получили выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов рынка, тогда как Wells Fargo увеличил выручку на 4%, а Morgan Stanley уменьшил ее на 12%.

В конце прошлой недели мировые рынки находились под давлением публикации ежемесячного опроса Мичиганского университета, согласно которым инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу среди американцев в октябре повысились до 5,1% по сравнению с 4,7% в предыдущий месяц. При этом инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу (5 лет) увеличились до 2,9% с 2,7%. Кроме того, разочаровывающей для мировых рынков была и опубликованная 13 октября статистика по потребительской инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе, обновив рекорд с 1982 года.