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17 октября 2022 года 18:57
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Take-Two Interactive - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции американского производителя видеоигр Take-Two Interactive Software, считают аналитики BCS Express. "Рынок компьютерных и мобильных игр значительно вырос в пандемию, однако затем, по мере ослабления карантинных мер и возврата жизни в нормальное русло, темпы роста замедлились. В совокупности с негативным макроэкономическим фоном это привело снижению цен акций большинства разработчиков и создателей видеоигр. Тем не менее мы полагаем, что в 2023 году рынок вновь увеличит темпы развития. В данной сфере предлагаем выделить компанию Take-Two Interactive - производителя игры GTA. Потенциал роста котировок акций эмитента на горизонте 12 месяцев составляет 32%, целевая цена - $152 за штуку", - указывают эксперты в обзоре. Аналитики инвесткомпании обращают внимание, что после закрытия сделки по покупке компании Zynga в мае 2022 года экспозиция Take-Two на рынок мобильных игр существенно увеличилась и составила 37% от выручки вместо прежних 12%. В условиях быстрого развития сегмента это даст компании дополнительный драйвер для увеличения выручки, причем темпы роста будут выше, чем у совокупного рынка видеоигр, отмечают в BCS Express. Кроме развития мобильных игр, еще одним существенным драйвером роста выручки станет выпуск GTA 6, говорится в комментарии экспертов. "Дата релиза пока не объявлена, но ориентировочно игра ожидается в 2024-2025 гг. И хотя до момента выхода еще много времени, мы ожидаем, что акции компании будут позитивно реагировать на любые новости относительно игры, - пишут они. - Также отметим, что в разработке у компании находится около 51 игры для разных платформ без учета игр Zynga, которые выйдут в 2023-2024 гг. Ближайшим драйвером мы считаем игру "Marvel''s Midnight suns", запуск которой ожидается в декабре". Дополнительным источником роста бизнеса, по мнению экспертов инвесткомпании, служит нормализация продаж консолей нового поколения, по которым наблюдался сильный дефицит в предыдущие два года. "К текущему моменту объем продаж отстает от аналогичного периода сопоставимых продаж консолей предыдущего поколения. За последние месяцы рассматривалось существенное увеличение объема предложения на рынке, что должно дать толчок к росту продаж. С учетом 50% экспозиции компании на рынок консолей Take-Two может стать бенефициаром данного тренда", - указывают в BCS Express. Обращают внимание аналитики и на возможные риски: - Замедление мировой экономики и высокая инфляция. Хотя рынок видеоигр исторически был частично устойчив к рецессии, текущий высокий уровень инфляции снижает покупательную способность населения. Это может привести к тому, что потребители откажутся от товаров и услуг не первой необходимости и будут приобретать меньше копий игр компании и совершать меньше внутриигровых транзакций. - Изменение политики IDFA от Apple продолжает оказывать давление на рынок мобильных видеоигр, так как затрудняет привлечение новых игроков через рекламу в других приложениях. - Может произойти задержка релиза игр по различным причинам. Это потребует дополнительных инвестиций в разработку нового контента. - Риски потери лицензионных прав - Marvel, 2K, WWE - могут создать трудности в разработке продолжений текущих игр. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TAKE/TWO-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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