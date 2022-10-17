Рубль днем растет к доллару и евро при подготовке к пику налоговых выплат месяца

Москва. 17 октября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца и благодаря улучшению настроений участников рынка после того, как в прошлую пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил о планах скорого завершения частичной мобилизации.

Курс доллара США составил 61,85 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,4 руб./EUR1, подешевев на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,14 копейки - до 61,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах. Поддержку котировкам оказывают начало подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца, а также вероятность скорого завершения частичной мобилизации в РФ, о чем в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эта работа уже заканчивается. Сейчас в частях-формирователях 222 тыс. человек мобилизованных из 300 тыс. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Он добавил, что в ходе частичной мобилизации в стране были выявлены проблемы с информационными базами, работа по переходу на современную основу уже ведется. По словам президента, новая база будет "максимально достоверной".

Задачи по частичной мобилизации выполнены в Москве, заявил в понедельник мэр города Сергей Собянин. "По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме", - написал Собянин в своем блоге в понедельник.

Мэр добавил, что пункты сбора мобилизованных закроют сегодня в 14:00. "Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие", - сообщил Собянин.

Курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться, к 2025 году прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар США, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"По курсу рубля заложено его постепенное ослабление - с 68 рублей в 2022 году до 72 рублей за доллар в 2025 году. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10-15% крепче, чем в среднем за 2016-2021 годы", - сказал министр, представляя макропрогноз.

"Инфляция по итогам 2022 г. составит 12,4%. Это существенно ниже пикового уровня. Напомню, в апреле в годовом выражении было ускорение до 17,8%. В 2023 году инфляция составит уже 5,5%. Затем выйдет на целевой уровень в 4%", - добавил он.

ЦБ РФ получил полномочие выдавать разрешения на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс. Соответствующий указ, уточняющий действующий с марта порядок вывоза из России наличной иностранной валюты, президент РФ Владимир Путин подписал 15 октября (N 737). Он называется "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)".

Выдача этих разрешений будет осуществляться в порядке и в случаях, определенных советом директоров ЦБ, отмечается в документе.

Указ президента N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ" запрещает со 2 марта 2022 года вывозить из России наличную иностранную валюту, превышающую эквивалент $10 тыс.

Цены на нефть возобновили небольшое снижение после роста в первой половине понедельника, а также после существенного падения в пятницу и по итогам всей прошедшей недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составляет $91,59 за баррель, что на 0,04% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,29%, до $85,36 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6%.

Инвесторы все больше опасаются ухудшения перспектив глобального спроса на фоне усиления макроэкономических проблем, включая рост инфляции и ужесточение финансовых условий, а также военной операции на Украине и ситуации с коронавирусом в мире, пишет Trading Economics.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на открывшемся в воскресенье ХХ съезде Коммунистической партии Китая (КПК), дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьезно ослабила экономику страны в этом году.

Россия сохранит объемы поставок энергоресурсов и роль их стратегического поставщика на мировой рынок даже в случае новых санкций, при этом падение цен на российские энергоносители хоть и будут снижаться, но останутся на приемлемом уровне, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"На нас приходится 14% мировой добычи нефти, 11% мирового экспорта, соответственно, при необходимости будет произведена и идет переориентация экспорта на восточные рынки", - сказал он, выступая на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ. "Что касается цен на российские энергоносители, в прогноз (макропрогноз на 2023-2025 гг. - ИФ) заложено их постепенное сокращение. При этом в целом они останутся на приемлемом уровне. В эту пользу говорит и сотрудничество в рамках ОПЕК+ и недавно принятые решения, вы знаете", - добавил министр.

"На прошлой неделе курс пары "доллар-рубль" в моменте превышал 64,9 руб./$1, приблизившись к максимумам с конца мая. В связи с опасениями санкций на бирже наблюдался дефицит валюты, что поддерживало ослабление рубля. Тем не менее под конец недели ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться - в результате по итогам недели курс пары вырос лишь до 62,11 руб./$. В целом на фоне постепенно снижающегося профицита торгового баланса у рубля остается потенциал к ослаблению. Тем не менее на текущей неделе курс пары "доллар-рубль" может опуститься к 61 руб./$1 на фоне приближающегося налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры будут продавать валютную выручку", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Юрий Кравченко.

"Российская валюта продолжит дорожать. В пятницу рубль перешел к росту, укрепившись на 2,5% до 62 за доллар. Похоже, повышенный спрос на иностранную валюту насытился, тогда как экспортеры продолжают ее активно продавать. Сегодня утром рубль слабел до 62,5 за доллар, но смог восстановиться до 62. Похоже, в течение дня рубль продолжит дорожать и может закрепиться около 61,5 за доллар. На глобальном рынке в центре внимания будет индекс производственной активности в штате Нью-Йорк (Empire State Manufacturing) за октябрь", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов упали в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,97% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц уменьшились на 2 б.п. - до 8,05% и 8,14% годовых. Тем временем, ставка на срок 3 месяца повысилась на 5 б.п. - до 8,3% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 4 б.п. - до 8,35% годовых.