Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Wells Fargo до $50

Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную стоимость акций Wells Fargo & Co. с $56 до $50 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент в целом продемонстрировал более сильные операционные результаты в сравнении с ранее отчитавшимися за третий квартал конкурентами, сохраняя при этом уверенные показатели достаточности акционерного капитала. Однако с учетом ужесточения финансовых условий и вероятной умеренной рецессии в США в следующем году мы ожидаем ослабления динамики кредитования и снижения темпов роста выручки. Полагаем, что банк продолжит оптимизировать расходы, придерживаясь стратегии экономии, и ожидаем восстановления роста прибыли в следующем году на 6-7%", - отмечает эксперт Алина Попцова.

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