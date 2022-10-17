"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $104,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $104,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $94,05, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Текущая фундаментальная оценка компании находится на рекордно низком уровне. К тому же 25 октября Alphabet представит финансовые результаты за III квартал 2022 года. Скорее всего, эти результаты подтвердят стабильность бизнеса компании, что даст возможность для отскока в акциях", - указывают аналитики.

"С технической точки зрения после существенного снижения котировки акций формируют уровни поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $94,05 риск на портфель составит 0,13%", - отмечают в "Финаме".

Alphabet Inc. является холдинговой компанией, которая предоставляет услуги веб-поиска и рекламы, разрабатывает веб-карты, программные приложения, мобильные ОС, пользовательский контент, решения для предприятий, продукцию для торговли и аппаратуру. Является материнской компанией Google, а также нескольких других компаний, которые были дочерними у Google.

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