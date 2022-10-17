Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций UnitedHealth до $551

Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную стоимость акций UnitedHealth Group до $551 за штуку, сообщается в комментарии.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Отчет UnitedHealth за третий квартал мы оцениваем позитивно. Финансовые результаты компании оказались на уровне наших ожиданий. При этом вследствие изменения рыночной конъюнктуры мы корректируем ставку дисконтирования и понижаем целевую цену по акции с сохранением рекомендации", - указывает аналитик Илья Зубков.

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