"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги Etalon с прогнозной ценой 84 руб

Аналитики Управления анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперты "Открытие Research" рекомендуют покупать бумаги (GDR) Etalon с прогнозной стоимостью на уровне 84 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре.

"Компания столкнулась с резким спадом продаж во 2К22, но финансовые результаты удалось улучшились за счет сделки по приобретению российского бизнеса компании YIT. В результате эмитент получил рекордную чистую прибыль в размере 11,7 млрд руб. II полугодие обещает существенное улучшение операционных и, как следствие, финансовых результатов. До конца 2022 года компания рассчитывает вывести в продажу 1,16 млн кв. м жилья (по сравнению с 0,28 млн кв. м в 2021 году). Если производственные планы будут выполнены, то продажи в III и IV кварталах будут ударными", - отмечают в инвесткомпании.

Также аналитики обращают внимание, что в сравнении с другими публичными российскими девелоперами Etalon выглядит недооцененным по основным финансовым мультипликаторам.

"Одним из ключевых стратегических приоритетов Группы является распределение среди акционеров дивидендных выплат. Из-за санкций и ограничений на финансовую инфраструктуру, а также учитывая кипрскую прописку головной компании, эмитент не может платить дивиденды. Если проблему удастся решить, форвардная доходность расписок может быть значительной", - указывают эксперты.

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