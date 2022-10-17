Финам" подтверждает рейтинг акций UnitedHealth на уровне "покупать"

Финам" подтверждает рейтинг акций UnitedHealth Group на уровне "покупать" с целевой ценой $632,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

UnitedHealth Group, крупнейшая компания в сфере медицинского страхования в США по выручке, опубликовала отчетность за 3К22. Согласно данным отчета, квартальная выручка UnitedHealth возросла на 12% г/г и составила $80,89 млрд, превысив ожидания на $390 млн, подчеркивает аналитик Зарина Саидова. Чистая прибыль UnitedHealth по итогам третьего квартала составила $5,26 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию увеличилась на 28% г/г составила $5,79 и на 34 цента превзошла прогнозы.

"Компания повысила свои прогнозы на 2022г по скорректированной чистой прибыли на акцию до диапазона $21,85-22,05. Акции UnitedHealth находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "gокупать". Стоит отметить, что бумага уже обогатила инвесторов на 22% за последние 12 месяцев. После рассмотрения квартального отчета мы не видим оснований для корректировки рейтинга или целевой цены по бумаге и сохраняем наши ожидания в силе. "Защитные" свойства этого инструмента остаются весьма актуальными в нынешних условиях", - пишет Саидова.

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