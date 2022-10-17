Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5 Retail Group

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5 Retail Group, говорится в комментарии аналитика банка Константина Белова.

"Опубликованные X5 Retail Group операционные результаты за 3К22 указывают на сохраняющиеся высокие темпы роста выручки на фоне высокой инфляции и хорошей структуры форматов, - пишет эксперт. - В основе сильных результатов X5 в 3К22 - отличные показатели сетей "Пятерочка" и "Чижик". Это подтверждает наше мнение, что ведущие представители продуктовой розницы с сильными позициями в массовом сегменте, такие как X5 или Магнит, могут лучше справляться с сегодняшними сложностями в экономике. По акциям X5 Retail Group мы сохраняем рекомендацию "покупать". Компания планирует опубликовать 25 октября финансовые результаты за 3К22, по которым можно судить, насколько сильно изменение ситуации повлияло на показатели рентабельности".

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