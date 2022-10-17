Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги "ММК", Plug Power и рассмотреть идею на продажу бумаг Lam Research на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"ММК" на текущей неделе опубликует отчетность за 3К22. "На прошлой неделе "Северсталь" отчиталась об операционных результатах за III кв. 2022, которые оказались лучше ожиданий. В связи с этим считаем, что продажи стали на российском рынке уже достигли "дна" в июне и их темпы увеличивались в течение III квартала. Ожидаем сильные результаты от "ММК", которая ориентирована на внутренний рынок", - отмечается в комментарии.

Аналитики ожидают, что Plug Power Inc. на ежегодном симпозиуме 18-19 октября объявит о новых партнерских отношениях и контрактах как с американскими, так и с европейскими организациями на закупку всей продукции компании (электролизеры, топливные элементы, зеленый водород).

Компания Lam Research Corp. отчитается за 3К22 в среду, 19 октября. "По нашим прогнозам, компания понизит прогноз по выручке на следующий квартал в связи с запретом на экспорт американского высокотехнологичного оборудования для производства чипов в Китай. На данный момент более 30% выручки компании приходится на этот регион. Также ждем слабых результатов по операционной прибыли за III квартал на фоне сильного доллара", - пишут эксперты Мои Инвестиции".

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