"Финам" подтверждает рейтинг акций JPMorgan на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций JPMorgan Chase & Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $145,1 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Крупнейший банк США по величине активов, представил в целом неплохие финансовые результаты за III квартал 2022г. Чистая прибыль просела на 16,7% (г/г) до $9,7 млрд, или $3,12 на акцию, однако на 15 центов превзошла среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит. При этом показатель ROE опустился до 15%. Объем активов JPMorgan на конец III квартала составил $3,77 трлн, увеличившись на 0,8% с начала года. Объем кредитного портфеля поднялся на 3,2% до $1,11 трлн. В отчетном периоде JPMorgan вернул $3 млрд своим акционерам за счет дивидендов. При этом банк сообщил, что планирует возобновить buyback в начале 2023 года", - пишет аналитик Игорь Додонов.

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