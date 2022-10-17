Акции Bank of America, Goldman Sachs и Netflix будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Bank of America, Goldman Sachs и Netflix будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

В фокусе внимания аналитика - корпорации, которые представят релизы за III квартал. В случае сюрпризов возможны заметные движения в бумагах, полагает Холоденко.

Второй в Америке банк по величине активов Bank of America Corp. представит отчетность в понедельник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию в III квартале может составить $0,77 по сравнению с $0,85 за аналогичный период годом ранее. "В пятницу бумаги выросли на 0,03%. Котировка - $31,7. При прохождении $32,8 цель может переместиться на $34", - указывает эксперт.

Банк Goldman Sachs Group представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, EPS в III квартале может составить $7,69 по сравнению с $14,93 за аналогичный период годом ранее. "В пятницу бумаги упали на 2,3%. Котировка - $300. Бумаги могут нащупать поддержку в районе $277", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Оператор стримингового сервиса Netflix Inc. представит отчетность тоже во вторник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, убыток на акцию в III квартале может составить $2,13 по сравнению с $3,19 за аналогичный период годом ранее. "В пятницу бумаги упали на 1,1%. Котировка - $230. Пока технически акции смотрят вниз. Есть риски спуска бумаг к $164. При прорыве $248 бумаги могут двинуться к $275", - прогнозирует Холоденко.

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