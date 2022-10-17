Вероятно укрепление рубля на текущей неделе до 61 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль на текущей неделе может укрепиться до 61 руб./$1 на фоне приближающегося налогового периода, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB на прошлой неделе в моменте превышал 64,90 руб./$1, приблизившись к максимумам с конца мая. В связи с опасениями санкций на бирже наблюдался дефицит валюты, что поддерживало ослабление рубля. Тем не менее под конец недели ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться - в результате по итогам недели курс USD/RUB вырос лишь до 62,11 руб./$1. При этом в понедельник курс USD/RUB снижается на 0,18% и находится уже около 61,99 руб./$1. В целом на фоне постепенно снижающегося профицита торгового баланса у рубля остается потенциал к ослаблению. Однако на текущей неделе курс USD/RUB может опуститься к 61 руб./$1 на фоне приближающегося налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры будут продавать валютную выручку", - пишут эксперты банка.

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