Акции НОВАТЭКа привлекательны для покупки - "Солид Брокер"

Акции "НОВАТЭКа" привлекательны для покупки, отмечается в комментарии "Солид Брокер".

"Несмотря на геополитическое обострение, Европа наращивает закупки российского СПГ на фоне снижения трубопроводных поставок "Газпрома", - пишут эксперты в комментарии. - За девять месяцев 2022г экспорт российского СПГ в Европу увеличился в полтора раза, до 15 млрд кубометров. "НОВАТЭК" сообщал, что за девять месяцев 2022г продажа СПГ на международных рынках увеличилась только на 0,2%, до 5,99 млрд кубометров, но в третьем квартале рост составил сразу 12,9%, до 1,93 млрд кубометров".

Аналитики подчеркивают, что именно "НОВАТЭК" сейчас является главным бенефициаром сокращения поставок в Европу "Газпромом". Ранее большая часть производимого СПГ поставлялась на азиатский рынок, однако судя нынешней статистике европейские покупатели также активизировались.

"Глава "НОВАТЭКа" Михельсон заявлял, что ситуация с высокими ценами на газ продлится до 2026 года, поэтому, на наш взгляд, "НОВАТЭК" пока будет снимать "все сливки" благодаря рыночной конъюнктуре и запуску новых мощностей. Мы по-прежнему рекомендуем к покупке акции компании", - резюмируют аналитики "Солид Брокер".

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