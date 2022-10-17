Рубль, скорее всего, продолжит движение к отметке 60 руб./$1 до конца октября - "Локо Инвест"

Рубль, скорее всего, продолжит постепенное движение к отметке 60 руб./$1 до конца октября, считает директор по инвестициям "Локо Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль активно дешевел на прошлой неделе, но к пятнице частично отыграл потери. Формально стартовавший налоговый период будет постепенно набирать обороты, а с ним и объемы продаж валюты экспортерами под налоги. Кто-то из них будет выплачивать и дивиденды, что может немного добавить рублю позитива. Внешние факторы, геополитика и возможная конвертация рублевых выплат по отдельным евробондам, скорее, наоборот будут негативны. До конца октября ждем постепенного движения в направлении 60 руб./$1, но с высокой волатильностью на этой неделе", - отмечается в комментарии эксперта.

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