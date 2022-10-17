Рубль в понедельник может закрепиться на уровнях ниже 62 руб./$1 - Sber CIB

Рубль в понедельник может закрепиться на уровнях ниже 62 руб./$1, а котировки нефти Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $91-93/барр., полагают аналитики Sber CIB.

"Рубль в конце прошлой недели подорожал на 2,5%, до 62 руб./$1. По всей видимости, повышенный спрос на валюту уже удовлетворён, а экспортёры продолжают её довольно активно продавать. В этих условиях рубль в понедельник может закрепиться ниже 62руб./$1", - пишут эксперты инвестбанка.

Нефть Brent в понедельник утром, отыгрывая потери, умеренно дорожает и торгуется вблизи $92,3 за баррель. Котировки поддерживает небольшое ослабление доллара, подчеркивается в комментарии. Аналитики ожидают выхода ежемесячного отчёта от Управления энергетической информации (EIA) по продуктивности бурения в США, который показывает фактические темпы добычи. Возможно, как и в сентябре, они не достигли целевых показателей. По мнению стратегов инвестбанка, котировки Brent в понедельник, вероятно, будут по-прежнему находиться в узком диапазоне $91-93 за баррель.

"Доходности ОФЗ в пятницу снизились еще на 2-10 б. п., отыгрывая новость о замедлении недельной инфляции в России. В понедельник может наблюдаться ещё большее снижение доходностей, поскольку в пятницу вечером Минфин зарегистрировал новый выпуск с плавающим купоном с погашением в 2030г и предельным объёмом 500 млрд руб. Это очень позитивный сигнал для рынка, означающий, что ведомство вновь готово предлагать на аукционах бумаги такого типа", - пишут аналитики Sber CIB.

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