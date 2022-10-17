Рынок акций РФ утром растет вслед за миром во главе с металлургами, индекс РТС превысил 1000п

Москва. 17 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник растет по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также ослабления геополитической напряженности; индекс МосБиржи превысил 1965 пунктов во главе с бумагами металлургических компаний, индекс РТС преодолел рубеж 1000 пунктов на фоне укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 1966,22 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1000,2 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар просел до 61,95 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги "Московской биржи" (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Попытка ограничить цену на российский газ в Европе повлечет за собой прекращение поставок, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину. "Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - конечно, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", - сказал глава газового концерна.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник слабо позитивный, что поддерживает "бычий" настрой игроков. Китай намерен увеличить резервы энергоносителей, что позитивно для российского экспорта. Также дорожает нефть, оказывая поддержку российскому нефтегазовому сектору. Рубль усиливает свои позиции на фоне активности экспортеров.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, идей для широкомасштабного роста рынка акций РФ все еще нет.

Рынок акций РФ в целом остается ниже средних полос Боллинджера дневных графиков - 2040 и 1060 пунктов по индексам МосБиржи и РТС, которые ограничивают потенциал краткосрочного роста.

В течение торгов влияние на расстановку сил могут оказать новости в отношении 9-го пакета санкций ЕС, а также об инвестпрограмме "Газпрома", который залег в "боковик" после дивидендной отсечки. На рынке РФ все еще можно говорить об отсутствии идей для широкомасштабного роста и актуальности наблюдения за конкретными фундаментальными историями, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи пока остается в боковике, позитивных драйверов в краткосрочной перспективе не проглядывается. Однако индекс РТС может подрасти благодаря дальнейшему укреплению рубля, которое происходит под конец месяца из-за налогового периода. В США продолжается сезон отчетностей - инвесторы пока наблюдают снижение прибылей корпораций, а аналитики понижают оценки. Нефть марки Brent медленно возобновила рост. Полноценный тренд пока не прослеживается, так как на нефтяные котировки давит крепкий доллар, монетарное ужесточение мировых ЦБ, а также антиковидные действия КНР. С другой стороны, поддержку ценам оказывает геополитическая напряженность.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов ожидает продолжения консолидации рынка акций РФ около 1950 пунктов по индексу МосБиржи.

Поводов для активизации покупок нет, нефть хоть и прекратила падение и даже пытается отскочить, но все равно стоит относительно дешево. Риски ухудшения состояния мировой экономики и снижения спроса на сырье в совокупности и ожиданием продолжения повышения ставок в США сильно давят на котировки нефти.

Ситуация может начать улучшаться в начале зимы, когда Европа прекратит закупку российской нефти, а США перестанут ее продавать из стратегических резервов. В такой ситуации уровень $100 за баррель Brent может оказаться не пределом роста. Фундаментально наиболее сильно выглядит "Роснефть". К тому же бумаги на прошлой неделе выглядели намного лучше рынка. Не исключено, что ее покупают крупные стратегические инвесторы.

Основным риском текущей недели видится не столько возможное дальнейшее снижение нефтяных котировок, сколько заседание Совбеза РФ, ожидания которого будут психологически давить на "быков", полагает Антонов.

В США в пятницу индексы акций снизились на 1,3-3,1% во главе с Nasdaq, упавшим до минимума с июля 2020 года; участники рынка оценивали статданные и квартальные отчетности крупнейших банков страны.

Отрицательным фактором стали результаты ежемесячного опроса Мичиганского университета, согласно которым инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу среди американцев в октябре повысились до 5,1% по сравнению с 4,7% в предыдущий месяц, что было минимальным уровнем за год. Инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу (5 лет) увеличились до 2,9% с 2,7%.

По итогам прошедшей недели Dow Jones увеличился на 1,2%, в то время как S&P 500 уменьшился на 1,6%, а Nasdaq потерял 3,1%.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, южнокорейский индекс Kospi подрос на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5% после обновления минимума за 11 лет), "плюсуют" Европа (индексы CAС 40, DAX, FTSE растут на 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1%).

Участники рынка следят за ситуацией в мировой экономике и оценивают заявления китайских чиновников в ходе ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

Китайская экономика показала признаки "существенного улучшения" в третьем квартале, заявил на полях съезда замглавы Национальной комиссии по развитию и реформам Чжао Чжэньсинь. В марте, апреле и июле на экономику КНР негативно влияли факторы, которые невозможно было предугадать, включая внешние события, вспышки коронавируса и экстремальные погодные явления, цитирует чиновника MarketWatch. При этом в целом деловая активность, от промышленного производства и инвестиций до потребительских расходов, продолжает расти, добавил он.

В понедельник также стало известно, что Народный банк Китая влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($69,6 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут после существенного падения в пятницу и по итогам всей прошедшей недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $92,94 за баррель (+1,4% и -3,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $86,83 за баррель (+1,4% и -3,9% в пятницу).

Опасения рынка, связанные с возможным снижением спроса на энергоресурсы в мире, сохраняются, и этот фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на нефтяной рынок, отмечает агентство Bloomberg.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на открывшемся в воскресенье ХХ съезде Коммунистической партии Китая (КПК), дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьезно ослабила экономику страны в этом году.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,6%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,3% и +5,3% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,4%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+3,4%).

Подешевели бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-0,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,1 млрд рублей (из них 1,03 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 952,65 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 358,35 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").