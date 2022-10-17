Рынок ОФЗ будет торговаться в боковом диапазоне до заседания ЦБР 28 октября - ПСБ

Рынок рублевых облигаций, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне до заседания ЦБР 28 октября, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Рост доходности облигаций на глобальных рынках и ухудшение перспектив мировой экономики формируют негативный фон для рынка рублевых облигаций. Вместе с тем, мы отмечаем, что ОФЗ сейчас торгуются с солидной премией относительно ставки ЦБР, которая учитывает внешние и геополитические риски. Сегодня и до заседания ЦБР 28 октября рынок рублевых облигаций, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне. Дальнейшая динамика ОФЗ будет зависеть от решения ЦБР по ставке и риторики регулятора относительно перспектив денежно-кредитной политики", - пишет эксперт.

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