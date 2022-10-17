BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Самолет ГК-БО-П11, ГидроМашСервис БО-03, РЕСО Лизинг БО-П-11, ПИК-Корпорация-001Р-02 и АФК Система 001Р-19, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Премии за риск в корпоративном сегменте на прошлой неделе снижались, что означает опережающую динамику сектора по сравнению с ОФЗ. Разница с уровнем 15 сентября максимальная в сегменте High Yield и практически нулевая по бондам с высокими рейтингами. Однако за последние 6 месяцев именно High Yield отметился умеренным всплеском дефолтов, так что дальнейшее устойчивое сужение риск-премий выглядит маловероятным", - отмечается в комментарии.

По мнению аналитиков инвесткомпании, при выборе облигаций сейчас имеет смысл отдавать предпочтение бумагам с короткой дюрацией до 2,5-3 лет. Можно смотреть и на среднесрочные бумаги, но при условии соответствия горизонту инвестирования и уверенности в устойчивости эмитента.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.