Котировки нефти, вероятно, удержатся в понедельник в диапазоне $92-93/барр. - ПСБ

Котировки нефти, вероятно, смогут удержаться в понедельник в диапазоне $92-93 за баррель марки Brent, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent вернулись в понедельник ниже $92/барр. По сути, весь оптимизм, связанный с решением ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн барр./день с ноября, нивелирован. Сейчас на первый план выходят риски по мировой экономике. Рост долларовых ставок в условиях высокой инфляции неизбежен. Сырьевые инвесторы вновь отыгрывают сценарий рецессии в развитых экономиках, а риски срыва поставок из-за конфликта Россия-Запад пока не столь очевидны. Индекс DXY в пятницу восстанавливался, что также играло против нефти. В понедельник Brent отскакивает, но пока о развороте речи не идет. Сегодня Китай представит данные по торговому балансу, которые также важны для оценки потребления сырья. От нефти Brent мы ждем попыток удержаться в зоне $92-93/барр.", - пишет эксперт.

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