Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- торговый баланс Китая в сентябре (11:00 МСК);

- съезд Коммунистической партии Китая (до 23 октября);

- совет Евросоюза рассмотрит 9-й пакет санкций против России;

- заседание совета директоров Газпрома, вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму;

- квартальные результаты Bank of America, Bank of NY Mellon;

- переговоры о создании газового хаба в Турции.

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