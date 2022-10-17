Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в пятницу снизились, участники рынка оценивали статданные и квартальные отчетности крупнейших банков страны. При этом Nasdaq Composite потерял более 3% и завершил торги на минимальной отметке со 2 июля 2020 года. Отрицательным фактором для рынка стали результаты ежемесячного опроса Мичиганского университета, согласно которым инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу среди американцев в октябре повысились до 5,1% по сравнению с 4,7% в предыдущий месяц, что было минимальным уровнем за год. Инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу (5 лет) увеличились до 2,9% с 2,7%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики утром в понедельник, участники рынка следят за ситуацией в мировой экономике и оценивают заявления китайских чиновников в ходе ХХ съезда Коммунистической партии Китая. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:26 мск снижается на 0,4%, обновляя минимум за 11 лет. Китайский индикатор Shanghai Composite тем временем вырос на 0,2%. Значение японского индекса Nikkei 225 упало на 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,4%.

Китайская экономика показала признаки "существенного улучшения" в третьем квартале, заявил на полях съезда замглавы Национальной комиссии по развитию и реформам Чжао Чжэньсинь. В марте, апреле и июле на экономику КНР негативно влияли факторы, которые невозможно было предугадать, включая внешние события, вспышки коронавируса и экстремальные погодные явления, цитирует чиновника MarketWatch. При этом в целом деловая активность, от промышленного производства и инвестиций до потребительских расходов, продолжает расти, добавил он.

В понедельник также стало известно, что Народный банк Китая влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($69,6 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в понедельник после существенного падения в пятницу и по итогам всей прошедшей недели. Опасения рынка, связанные с возможным снижением спроса на энергоресурсы в мире, сохраняются, и этот фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на нефтяной рынок. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на открывшемся в воскресенье ХХ съезде Коммунистической партии Китая (КПК), дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьезно ослабила экономику страны в этом году.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в понедельник составила $92,44 за баррель, что на 0,88% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 3,1%, до $91,63 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,84%, до $86,33 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 3,9%, до $85,61 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 1,861 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,359 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 октября вырос на 0,05% и составил 108,46 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 805,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,94%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,58%) и "Сбербанк-001Р-SBER32" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-21" (-1%), "РЖД-001P-17R" (-0,8%) и "РЖД-001P-05R" (-0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило ставку 1-го купона 3-летних "социальных" облигаций объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ на уровне 9,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,15% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 14 октября. Дата погашения выпуска - 15 ноября 2025 года. Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая. Техразмещение запланировано на 18 октября.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 18 октября начнет размещение 10-летних жилищных облигаций серии БО-001P-23 с ипотечным покрытием объемом 5,039 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций. Ставка 1-го купона установлена в размере 8% годовых. По выпуску предоставлено обеспечение в форме поручительства от ДОМ.РФ.

ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) 18 октября начнет размещение 4-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 7-10-го купонов будет погашено по 5% от номинала, 11-12-го купонов - по 10% от номинала, 13-16-го купонов - по 15% от номинала.

Компания "ЛАЛ-1520" (ранее ООО "ГТЛК-1520") установила ставку 12-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 8,8% годовых. "ЛАЛ-1520" завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55% годовых. Ставки купонов по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка на дату расчета + 1,3 процентного пункта. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 2,5% от номинала будет гаситься каждый квартал.