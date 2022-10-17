Приближение налогового периода будет подталкивать рубль в зону 60-62 руб/$1 - ПСБ

Приближение налогового периода будет подталкивать рубль в зону 60-62 руб./$1, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль в пятницу смог укрепиться к доллару и евро, отыграв большую часть потерь недели. Отметим, что заметно увеличились объемы торгов в паре с поставкой "сегодня" (превысили $1,6 млрд - максимумы с 30 сентября). Мы связываем столь резкое движение с активизацией экспортеров, чуть раньше начавших готовиться к выплатам налогов, чем в предыдущие месяцы из-за низкой торговой активности начала месяца и неплохого роста валютных курсов. Курс евро также продемонстрировал понижательную динамику, опустившись к 61 руб./$1, - и здесь наблюдалось повышение предложения валюты", - отмечает эксперт.

Локтюхов подчеркивает, что в понедельник утром на валютной секции Московской биржи пара доллар-рубль пытается подрасти, удерживаясь выше 62,5 руб./$1. Аналитик все же склонен ждать развития снижения курса доллара в ближайшие дни, с его переходом в зону 60-62 руб./$1. Ключевым фактором поддержки рубля, на его взгляд, будет выступать приближение налогового периода (25 октября платятся НДПИ, НДС и акцизы), способное обусловить навес предложения валют.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.