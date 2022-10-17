Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 61-63 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 61-63 руб./$1, по паре евро/рубль - 60,5-62,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Рубль демонстрирует умеренный оптимизм. Приближающийся налоговый период октября, во время которого традиционно повышается спрос на рублевую ликвидность, может добавить волатильности на валютном рынке. Подтолкнула доллар к снижению публикация сентябрьских данных по высокой инфляции в США. Рост цен в Америке хотя и замедлился, при этом не так сильно, как прогнозировалось. На этом фоне рынок находится в ожидании продолжения активного повышения ставок ФРС. Складывающаяся здесь обстановка говорит скорее о том, что инфляционный пик американской экономики возможно остался позади. Подогревает градус на энергетическом, а вместе с ним, соответственно, и на валютном, рынках заявление о том, что Россия не будет поставлять нефть странам, установившим потолок цен", - пишет эксперт банка.

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