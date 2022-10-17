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17 октября 2022 года 09:42

Nasdaq опустился до минимума с июля 2020г.

Индексы США упали в пятницу, Nasdaq - до минимума с июля 2020г. Рынки акций АТР торгуются разнонаправленно в начале недели. Цены на нефть поднимаются после резкого падения на прошлой неделе, Brent - $92,31 за баррель.

Американские фондовые индексы в пятницу снизились, участники рынка оценивали статданные и квартальные отчетности крупнейших банков страны.

При этом Nasdaq Composite потерял более 3% и завершил торги на минимальной отметке со 2 июля 2020 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Отрицательным фактором стали результаты ежемесячного опроса Мичиганского университета, согласно которым инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу среди американцев в октябре повысились до 5,1% по сравнению с 4,7% в предыдущий месяц, что было минимальным уровнем за год. Инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу (5 лет) увеличились до 2,9% с 2,7%.

"Это определенно негативно для рынков", - заявил управляющий директор по инвестиционной стратегии Aspiriant Дэйв Гречек изданию MarketWatch. "Если мы продолжим наблюдать дальнейший подъем инфляционных ожиданий, это будет очень тревожным сигналом для ФРС", которая борется с ростом стоимости жизни с помощью агрессивного повышения процентных ставок, полагает он.

Ожидания высокой инфляции оказывают влияние на поведение населения. "Люди начинают покупать больше сегодня, потому что им кажется, что завтра цены могут стать только еще выше", что намного усложняет работу Федрезерва, отмечает эксперт.

Крупнейший банк США по объему активов JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) в третьем квартале снизил чистую прибыль на 17%, однако показатель в расчете на акцию и выручка превзошли ожидания аналитиков. Котировки его акций выросли на 1,7% по итогам торгов в пятницу.

Бумаги Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) подорожали на 1,9%. Лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США сократил чистую прибыль в июле-сентябре года на 31%, но увеличил выручку на 4%.

Стоимость акций Citigroup Inc. (SPB: C) поднялась на 0,7%. В минувшем квартале банк снизил чистую прибыль на четверть и увеличил выручку на 6%, при этом оба показателя оказались выше ожиданий аналитиков.

В то же время цена акций Morgan Stanley (SPB: MS) упала на 5,1%. Чистая прибыль банка в июле-сентябре уменьшилась на 29%, выручка - на 12%.

Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group (SPB: UNH) зафиксировала лучшие, чем ожидалось, финпоказатели за третий квартал и повысила годовой прогноз. Бумаги страховщика подорожали на 0,6%.

Акции Nutanix Inc. (SPB: NTNX) подскочили в цене на 24,6% на слухах о том, что руководство компании, предоставляющей облачные услуги для корпоративного сектора, рассматривает возможность ее продажи. По данным СМИ, поиск потенциальных покупателей будет вестись как среди конкурентов в отрасли, так и среди инвестиционных компаний.

Сеть супермаркетов Kroger Co. (SPB: KR) достигла соглашения о покупке конкурирующей группы Albertsons Cos. за $24,6 млрд с учетом долга. Kroger заплатит $34,10 за акцию Albertsons. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2024 года. Котировки бумаг Kroger упали на 7,3%, Albertsons - на 8,5% (до $26,21).

Производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat (SPB: BYND) ухудшил прогнозы выручки на текущий квартал и финансовый год в целом. Кроме того, компания объявила о сокращении штата на 19%. Цена акций Beyond Meat рухнула на 9,7%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 403,89 пункта (1,34%) - до 29634,83 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции American Express Co. (SPB: AXP), подешевевшие на 3,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,2%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 3,1% и Caterpillar (SPB: CAT) - на 2,7%.

При этом из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, выросли котировки бумаг всего трех - JPMorgan, UnitedHealth и Boeing Co. (SPB: BA) (+0,6%).

Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 86,84 пункта (2,37%), составив 3583,07 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии упал на 327,76 пункта (3,08%), завершив день на отметке 10321,39 пункта.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones увеличился на 1,2%, в то время как S&P 500 уменьшился на 1,6%, а Nasdaq потерял 3,1%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики утром в понедельник, участники рынка следят за ситуацией в мировой экономике и оценивают заявления китайских чиновников в ходе ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

Китайская экономика показала признаки "существенного улучшения" в третьем квартале, заявил на полях съезда замглавы Национальной комиссии по развитию и реформам Чжао Чжэньсинь.

В марте, апреле и июле на экономику КНР негативно влияли факторы, которые невозможно было предугадать, включая внешние события, вспышки коронавируса и экстремальные погодные явления, цитирует чиновника MarketWatch. При этом в целом деловая активность, от промышленного производства и инвестиций до потребительских расходов, продолжает расти, добавил он.

В понедельник также стало известно, что Народный банк Китая влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($69,6 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК.

Тем временем профицит внешнеторгового баланса Индонезии в сентябре сократился до $4,99 млрд с $5,76 млрд в августе и оказался ниже, чем ожидавшиеся аналитикам $5,30 млрд.

Экспорт сократился на 11% в помесячном выражении и вырос на 20,3% в годовом, составив $24,80 млрд. Снижение объясняется падением цен на сырье, включая никель и пальмовое масло. Тем временем объем импорта снизился на 10,6% относительно августа и составил $19,81 млрд.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:26 мск снижается на 0,4%, обновляя минимум за 11 лет. Китайский индикатор Shanghai Composite тем временем вырос на 0,2%.

Цена бумаг Tianqi Lithium упала на 4,4%, Contemporary Amperex - на 2,8%, Longi Green Energy - на 2%.

Акции Alibaba (SPB: BABA) в ходе торгов в Гонконге дешевеют на 2%, рыночная стоимость автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) опускается на 2,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 упало на 1,2%.

Лидерами снижения среди компонентов индекса выступают акции технологических компаний SoftBank Group (-1,8%), Tokyo Electron (-1,5%), Shift Inc. (-9%), M3 Inc. (-4,3%) и Recruit Holdings (-3%).

Цена бумаг Fast Retailing снизилась на 1,5%, Toyota Motor - на 0,7%, Sumitomo Mitsui - на 1,3%, Sony Group - на 1,1%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,3%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,4%.

Лидером снижения выступает горнодобывающий и энергетический сектор. Капитализация BHP Group понизилась на 2,7%, Fortescue Metals - на 2,9%, Rio Tinto - на 2,8%, Woodside Energy - на 2,6%, Santos Ltd - на 2,7%.

Цены на нефть поднимаются в понедельник после существенного падения в пятницу и по итогам всей прошедшей недели.

Опасения рынка, связанные с возможным снижением спроса на энергоресурсы в мире, сохраняются, и этот фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на нефтяной рынок, отмечает агентство Bloomberg.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на открывшемся в воскресенье ХХ съезде Коммунистической партии Китая (КПК), дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьезно ослабила экономику страны в этом году.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в понедельник составляет $92,31 за баррель, что на $0,68 (0,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $2,94 (3,1%), до $91,63 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,62 (0,72%), до $86,23 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $3,5 (3,9%), до $85,61 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6%.

"Импульс к росту, который мы видим сегодня, вероятно, будет краткосрочным, поскольку четких причин для ралли нет, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Возможно, сейчас инвесторы видят выгодные возможности на рынке после его резкого падения на прошлой неделе".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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