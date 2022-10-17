Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника повышением в пределах 0,2-1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник с умеренного повышения в пределах 0,2-1%, в диапазоне 1960-1975 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании Виталий Манжос.

По мнению эксперта, в качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 1950, 1940 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 1980, 2000 пунктов. "Позитивное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом. Позднее указанный индекс будет вполне способен продолжить повышение в район 1980-1990 пунктов", - полагает Манжос.

На взгляд эксперта, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается.

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