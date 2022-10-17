Откат доллара может ограничиться отметкой 61 руб./$1 - BCS Express

Откат доллара может ограничиться отметкой 61 руб./$1, а далее - подъем до 65 руб./$1 и выше, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

Эксперт подчеркивает, что за последние две торговые сессии рубль укрепился от 65 к 61,6 руб./$1, или на 5%. "Это четверть от совокупных потерь с локального дна, и, по нашим оценкам, откат доллара может ограничиться третью, или до 61 руб./$1, - отмечает Зельцер. - А далее - уход в сторону 65 руб./$1 и выше, вплоть до 70 руб./$1. Драйвер, что еще может подвести к планке 61, - приближающийся налоговый период, но в понедельник утром пара USD/RUB способна технически подняться вверх после столь значительных потерь в пятницу".

На взгляд эксперта, факторы грядущего среднесрочного восстановления инвалют и умеренного ослабления рубля все те же:

- сокращение экспортных потоков на фоне некоторой стагнации сырьевых контрактов и эмбарго стран западной коалиции к российским поставкам, постепенное восполнение импортных потоков;

- вероятность перезапуска бюджетного правила, причем с акцентом на валюты дружественных торговых партнеров;

- отсутствие жестких санкций к депозитарно-клиринговым структурам.

"По последнему фактору, если инфраструктурные риски реализуются, вообще не будет смысла оценивать именно биржевые сводки доллара и евро, как ранее ушли с орбиты франк, иена, фунт", - уточняет Зельцер.

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